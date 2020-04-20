LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/20/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 347 PM EDT MON APR 20 2020 /247 PM CDT MON APR 20 2020/ ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY AND WARNINGS LATE TONIGHT INTO TUESDAY EVENING FOR LAKE SUPERIOR SHORELINE ACROSS MUCH OF NORTHERN UPPER MICHIGAN... ...WIND ADVISORY LATE TONIGHT INTO TUESDAY MORNING FOR ALGER...LUCE...AND NORTHERN SCHOOLCRAFT COUNTIES... TONIGHT...BLUSTERY...ESPECIALLY EAST AND OVER THE KEWEENAW. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS EAST. LOWS 17 TO 28...COLDEST ACROSS THE INTERIOR WEST. TUESDAY...WINDY AND COLD...ESPECIALLY EAST HALF. MOSTLY CLOUDY EAST HALF WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS DURING THE MORNING. BECOMING MOSTLY SUNNY WEST HALF. HIGHS 30 TO 40...COLDEST NEAR LAKE SUPERIOR AND EAST. TUESDAY NIGHT...BECOMING CLOUDY. CHANCE OF SNOW WEST HALF. LOWS 17 TO 29...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. WEDNESDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS CENTRAL AND WEST...MIXING WITH OR CHANGING TO RAIN BY AFTERNOON. HIGHS 35 TO 47...WARMEST FAR WEST AND COOLEST EAST HALF AND NEAR THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS CENTRAL. LOWS 23 TO 33...COLDEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 40 TO 51...WARMEST INTERIOR WEST AND COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 27 TO 34. HIGHS 42 TO 50. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW EARLY BECOMING CHANCE OF RAIN DURING THE DAY. LOWS 27 TO 34. HIGHS 43 TO 53...COOLEST BY LAKE SUPERIOR.