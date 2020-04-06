LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/6/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 429 PM EDT MON APR 6 2020 /329 PM CDT MON APR 6 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS BECOMING LIKELY WEST LATE. LOWS IN THE 30S. TUESDAY...RAIN SHOWERS SPREADING WEST TO EAST. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS FAR WEST INTO THE SOUTH CENTRAL. HIGHS 42 TO 57... WARMEST WESTERN INTERIOR. TUESDAY NIGHT...A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF EARLY. DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. LOWS 30 TO 35. WEDNESDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF AFTERNOON RAIN SHOWERS. HIGHS 43 TO 58...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT...BECOMING BLUSTERY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 26 TO 34. THURSDAY...BLUSTERY WITH SNOW SHOWERS...POSSIBLY MIXED WITH RAIN SOUTH CENTRAL AND FAR EAST. HIGHS 34 TO 42...WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 36 TO 45...WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS IN THE 2OS. HIGHS IN THE 40S.