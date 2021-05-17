LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/17/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
400 PM EDT MON MAY 17 2021 /300 PM CDT MON MAY 17 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 55...COOLEST INTERIOR WEST AND
ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORES.

TUESDAY...MOSTLY SUNNY...BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE AFTERNOON
WEST. HIGHS 62 TO 82...COOLEST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORES.

TUESDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF SHOWERS. PATCHY
FOG. LOWS 45 TO 54...COOLEST NEAR THE LAKESHORES.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 60 TO
76...COOLEST NEAR THE LAKESHORES.

WEDNESDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF SHOWERS.
PATCHY FOG. LOWS 45 TO 54...COOLEST NEAR THE LAKESHORES.

THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 64 TO 80...COOLEST EAST ALONG THE LAKE MICHIGAN
SHORES.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS IN THE UPPER 50S TO LOW 60S. HIGHS 62 TO
82...COOLEST ON THE KEWEENAW AND EAST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORES.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S. HIGHS 63 TO 82...COOLEST ON THE
KEWEENAW AND EAST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORES.

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