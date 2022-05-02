STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 303 PM EDT MON MAY 2 2022 /203 PM CDT MON MAY 2 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND PATCHY FOG. LOWS 32 TO 41. TUESDAY...SLIGHT CHANCE OF RAIN AND PATCHY FOG...MAINLY IN THE MORNING...OTHERWISE DIMINISHING CLOUDS BY THE AFTERNOON. HIGHS 45 TO 54...LOW TO MID 40S KEWEENAW. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS AROUND 30. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 50 TO 63...MID 40S KEWEENAW. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 54 TO 68...LOW 50S KEWEENAW. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS 54 TO 72...LOW TO MID 50S KEWEENAW. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS 54 TO 72...LOW TO MID 50S KEWEENAW.