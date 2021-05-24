LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/24/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 435 PM EDT MON MAY 24 2021 /335 PM CDT MON MAY 24 2021/ TONIGHT...SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 51 TO 63...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. TUESDAY...WARM. MOSTLY CLOUDY BECOMING PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY CENTRAL AND EAST. HIGHS 68 TO 82...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN AND WARMEST INTERIOR WEST. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE FOR SHOWERS AND THUNDERSTORMS EARLY. LOWS 44 TO 59...COOLEST IN THE KEWEENAW. WEDNESDAY...BREEZY AND COOLER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 55 TO 67 IN THE MORNING...TEMPERATURES FALLING TO THE 40S AND 50S DURING THE DAY. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 32 TO 42...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...COOL. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS NEAR THE WISCONSIN BORDER. HIGHS 46 TO 55. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 31 TO 42...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 48 TO 58...COOLEST NEAR THE MICHIGAMME HIGHLANDS AND THE TIP OF THE KEWEENAW. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 40...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 59 TO 67.