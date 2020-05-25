LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/25/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 433 PM EDT MON MAY 25 2020 /333 PM CDT MON MAY 25 2020/ TONIGHT...SHOWERS LIKELY WEST HALF THIS EVENING. A CHANCE FOR SHOWERS AND THUNDERSTORMS CENTRAL AND EAST MAINLY BEFORE MIDNIGHT. PATCHY FOG MAINLY AFTER MIDNIGHT. CLOUDY. LOWS 50 TO 62...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES SHORES. TUESDAY...HUMID AND WARM. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY IN THE AFTERNOON MAINLY WEST HALF. PARTLY CLOUDY EAST HALF. HIGHS IN MID 70S TO MID 80S...WARMEST SOUTH CENTRAL...MID 60S NORTH OF LAKE MICHIGAN. TUESDAY NIGHT...CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY WEST HALF. PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF AFTER MIDNIGHT. LOWS 53 TO 66...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. WEDNESDAY...HUMID AND WARM. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS... BECOMING NUMEROUS WEST HALF IN THE AFTERNOON. HIGHS 75 TO 85...EXCEPT 65 TO 70 NEAR LAKE MICHIGAN AND THE BAY OF GREEN BAY. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND HUMID. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS MAINLY CENTRAL AND EAST. LOWS 51 TO 61. THURSDAY...PARTLY AND LESS HUMID WEST. MOSTLY CLOUDY CENTRAL AND EAST WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS MAINLY IN THE 70S...EXCEPT MID TO UPPER 60S OVER THE COPPER COUNTRY. FRIDAY...COOLER...BREEZY AND LESS HUMID. PARTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 52...COOLEST NORTHWEST HALF. HIGHS 50 TO 68...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY...CONTINUED COOL AND BREEZY. LOWS 38 TO 45. HIGHS IN THE 50S TO LOWER 60S.