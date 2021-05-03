LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/3/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 356 PM EDT MON MAY 3 2021 /256 PM CDT MON MAY 3 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. PATCHY FOG MAINLY NORTH CENTRAL. LOWS 36 TO 43...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A FEW RAIN SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 40 TO 52...WARMEST SOUTH CENTRAL. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 34. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 46 TO 58...COOLEST BY LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 35...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 57. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 34. HIGHS 44 TO 53. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 35. HIGHS 48 TO 60.