LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/31/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 413 PM EDT MON MAY 31 2021 /313 PM CDT MON MAY 31 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A FEW THUNDERSTORMS CENTRAL AND EAST EARLY. LOWS 41 TO 49...COOLEST INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY SUNNY WITH A FEW AFTERNOON CLOUDS. HIGHS IN THE MID 70S INTERIOR...AND IN THE MID 60S ALONG THE LAKESHORES. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 44 TO 52. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 70S...EXCEPT IN THE UPPER 60S BY LAKE MICHIGAN. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 54. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 76 TO 82 INTERIOR...AND LOWER 70S ALONG THE LAKESHORES. FRIDAY...MOSTLY CLEAR. WARMER. LOWS 52 TO 58. HIGHS 78 TO 86...EXCEPT IN THE MID 70S BY LAKE MICHIGAN. SATURDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 56 TO 64. HIGHS 82 TO 88...EXCEPT IN THE UPPER 70S BY LAKE MICHIGAN.