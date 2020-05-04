LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/4/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 441 PM EDT MON MAY 4 2020 /341 PM CDT MON MAY 4 2020/ TONIGHT...INCREASING CLOUDS WEST HALF. CLEAR EAST HALF. LOWS IN THE 20S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WEST AND CENTRAL. PARTLY CLOUDY EAST. HIGHS 42 TO 53...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 28 TO 35. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 44 TO 59...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 34. THURSDAY...COOLER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 39 TO 50...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. FRIDAY...BLUSTERY AND UNSEASONABLY COLD WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 31 TO 41...WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 38 TO 49...COLDEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR.