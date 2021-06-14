LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/14/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 341 PM EDT MON JUN 14 2021 /241 PM CDT MON JUN 14 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. PATCHY FOG CENTRAL. LOWS 44 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST. TUESDAY...CLEAR AND SEASONABLY COOL. HIGHS 60 TO 74...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY NIGHT...CLEAR AND COOL. LOWS 39 TO 50...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 65 TO 79...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR...INCREASING CLOUDS IN THE WEST. LOWS 48 TO 60...COOLEST IN THE EAST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS LATE. HIGHS 74 TO 84...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 62. HIGHS 66 TO 82...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 44 TO 56...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 62 TO 77...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.