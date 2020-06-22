LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/22/2020

NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 353 PM EDT MON JUN 22 2020 /253 PM CDT MON JUN 22 2020/ TONIGHT...PATCHY FOG IN THE EVENING EAST. MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS EAST. LOWS 45 TO 55...COOLEST INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY IN THE MORNING THEN BECOMING PARTLY CLOUDY. BREEZY. SCATTERED SHOWERS EAST. HIGHS 60 TO 70...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS THROUGH THE NIGHT FAR EAST. LOWS 43 TO 50...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS SOUTH AND EAST. HIGHS 65 TO 73...WARMEST SOUTH. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 45 TO 50. THURSDAY...MOSTLY CLEAR. HIGHS 75 TO 80. COOLER NEAR THE GREAT LAKES. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 80 TO 85. COOLER NEAR THE GREAT LAKES. LOWS 50 TO 60. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 75 TO 80. LOWS 55 TO 60. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS CENTRAL AND WEST. HIGHS 80 TO 85. LOWS 55 TO 60.