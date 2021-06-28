LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/28/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
331 PM EDT MON JUN 28 2021 /231 PM CDT MON JUN 28 2021/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EARLY WEST HALF...THEN ISOLATED SHOWERS AND
THUNDERSTORMS FAR WEST AND SOUTH FOR THE REMAINDER OF THE NIGHT.
LOWS 57 TO 62.

TUESDAY...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY WEST HALF. A CHANCE OF
SHOWERS THUNDERSTORMS EAST HALF. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 67 TO
78...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES SHORELINES.

TUESDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. MOSTLY
CLOUDY. LOWS 54 TO 63.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE AFTERNOON SOUTH CENTRAL AND EAST.
HIGHS 63 TO 82...COOLEST EAST ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 49 TO 59.

THURSDAY...COOLER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 58 TO 74...COOLEST NEAR
LAKE SUPERIOR.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 61 TO 76...COOLEST ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 57. HIGHS 67 TO 83...COOLDEST
ALONG THE GREAT LAKES SHORELINES.

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