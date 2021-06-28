LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/28/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 331 PM EDT MON JUN 28 2021 /231 PM CDT MON JUN 28 2021/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS EARLY WEST HALF...THEN ISOLATED SHOWERS AND THUNDERSTORMS FAR WEST AND SOUTH FOR THE REMAINDER OF THE NIGHT. LOWS 57 TO 62. TUESDAY...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY WEST HALF. A CHANCE OF SHOWERS THUNDERSTORMS EAST HALF. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 67 TO 78...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES SHORELINES. TUESDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 63. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE AFTERNOON SOUTH CENTRAL AND EAST. HIGHS 63 TO 82...COOLEST EAST ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 49 TO 59. THURSDAY...COOLER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 58 TO 74...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 61 TO 76...COOLEST ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 57. HIGHS 67 TO 83...COOLDEST ALONG THE GREAT LAKES SHORELINES.