LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/7/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 343 PM EDT MON JUN 7 2021 /243 PM CDT MON JUN 7 2021/ ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FOR SOUTHERN SCHOOLCRAFT COUNTY THROUGH THIS EVENING... TONIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS BEFORE MIDNIGHT. LOWS 55 TO 66...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. TUESDAY...VERY WARM. PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS THROUGH THE DAY...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 82 TO 91...72 TO 82 NEAR THE GREAT LAKES. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS BEFORE MIDNIGHT. LOWS 50 TO 62...COOLEST ACROSS THE KEWEENAW. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 80 TO 88...70 TO 80 NEAR THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 60. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 80 TO 89...72 TO 80 BY THE GREAT LAKES. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 50 TO 60. HIGHS 78 TO 86...67 TO 78 BY THE GREAT LAKES. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60. HIGHS 72 TO 78.