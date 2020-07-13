LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/13/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
401 PM EDT MON JUL 13 2020 /301 PM CDT MON JUL 13 2020/

TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS WEST HALF AFTER MIDNIGHT. LOWS 56 TO 65.

TUESDAY...CLOUDY AND BREEZY WITH SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF
THUNDERSTORMS. SOME THUNDERSTORMS MAY PRODUCE HEAVY
RAINFALL...ESPECIALLY WEST. HIGHS 74 TO 80.

TUESDAY NIGHT...SHOWERS AND CHANCE OF THUNDERSTORMS...ENDING WEST
LATE. SOME THUNDERSTORMS MAY PRODUCE HEAVY RAINFALL...ESPECIALLY
CENTRAL. LOWS 53 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS EAST...AND
BECOMING PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 71 TO 84...COOLEST ALONG
LAKE SUPERIOR.

WEDNESDAY NIGHT...DECREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF RAIN EAST.
LOWS 51 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST.

THURSDAY AND FRIDAY...WARMER. MOSTLY CLEAR. HIGHS 82 TO 90. LOWS 56
TO 67...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...HOT. INCREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 84 TO 92.

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