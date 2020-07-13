LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/13/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 401 PM EDT MON JUL 13 2020 /301 PM CDT MON JUL 13 2020/ TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF AFTER MIDNIGHT. LOWS 56 TO 65. TUESDAY...CLOUDY AND BREEZY WITH SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. SOME THUNDERSTORMS MAY PRODUCE HEAVY RAINFALL...ESPECIALLY WEST. HIGHS 74 TO 80. TUESDAY NIGHT...SHOWERS AND CHANCE OF THUNDERSTORMS...ENDING WEST LATE. SOME THUNDERSTORMS MAY PRODUCE HEAVY RAINFALL...ESPECIALLY CENTRAL. LOWS 53 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS EAST...AND BECOMING PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 71 TO 84...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...DECREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF RAIN EAST. LOWS 51 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY AND FRIDAY...WARMER. MOSTLY CLEAR. HIGHS 82 TO 90. LOWS 56 TO 67...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...HOT. INCREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 84 TO 92.