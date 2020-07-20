LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/20/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
349 PM EDT MON JUL 20 2020 /249 PM CDT MON JUL 20 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 46 TO 61...COOLEST INTERIOR.

TUESDAY...BECOMING CLOUDY. SHOWERS MOVING WEST TO EAST ACROSS THE
WEST AND CENTRAL LATE MORNING THROUGH THE AFTERNOON. SLIGHT CHANCE
OF THUNDERSTORMS WEST AND CENTRAL. HIGHS IN THE 70S.

TUESDAY NIGHT...SHOWERS LIKELY AND A SLIGHT CHANCE OF
THUNDERSTORMS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 52 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY IN THE MORNING. MOSTLY
CLOUDY. HIGHS 68 TO 76.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 63...COOLEST INTERIOR
WEST.

THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 73 TO 82...WARMEST WEST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. A CHANCE OF
SHOWERS WEST LATE. LOWS 54 TO 67...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 78
TO 87...WARMEST WEST.

SATURDAY...HOT AND HUMID. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS
62 TO 70. HIGHS 84 TO 92...EXCEPT COOLER NEAR LAKE MICHIGAN.

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