LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/26/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 436 PM EDT MON JUL 26 2021 /336 PM CDT MON JUL 26 2021/ TONIGHT...CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 57 TO 67. TUESDAY...PARTLY CLOUDY EARLY...BECOMING SUNNY. HIGHS 69 TO 80. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE SOUTH-CENTRAL EARLY. LOWS 55 TO 64. WEDNESDAY...CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS 77 TO 84. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 57 TO 66. THURSDAY...PARTLY CLOUDY EARLY...BECOMING SUNNY. HIGHS 69 TO 80. FRIDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS RANGING FROM THE 40S TO 60S. HIGHS IN THE 70S AND 80S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 50S AND 60S. HIGHS IN THE 70S TO AROUND 80.