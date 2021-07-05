LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/5/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 439 PM EDT MON JUL 5 2021 /339 PM CDT MON JUL 5 2021/ TONIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 64...WARMEST SOUTH CENTRAL. TUESDAY...INCREASING CLOUDS. SHOWERS BECOMING LIKELY WEST IN THE AFTERNOON. A CHANCE OF SHOWERS IN THE AFTERNOON CENTRAL AND EAST. THUNDERSTORMS POSSIBLE SOUTH IN THE AFTERNOON. 78...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. TUESDAY NIGHT...SHOWERS LIKELY. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL. LOWS 44 TO 54. WEDNESDAY...COOLER. A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY IN THE MORNING CENTRAL AND EAST. DECREASING CLOUDS FROM NORTHWEST TO SOUTHEAST. HIGHS IN THE 60S. WEDNESDAY NIGHT...SLIGHT CHANCE OF SHOWERS SOUTHEAST IN THE EVENING. PARTLY CLOUDY. LOWS 40 TO 51...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 68 TO 74. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 44 TO 56...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. HIGHS 69 TO 76. SATURDAY...CHANCE OF SHOWERS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 68 TO 78...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.