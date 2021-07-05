LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/5/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
439 PM EDT MON JUL 5 2021 /339 PM CDT MON JUL 5 2021/

TONIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 64...WARMEST SOUTH
CENTRAL.

TUESDAY...INCREASING CLOUDS. SHOWERS BECOMING LIKELY WEST
IN THE AFTERNOON. A CHANCE OF SHOWERS IN THE AFTERNOON CENTRAL AND
EAST. THUNDERSTORMS POSSIBLE SOUTH IN THE AFTERNOON. 78...COOLEST
ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL.

TUESDAY NIGHT...SHOWERS LIKELY. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS
SOUTH CENTRAL. LOWS 44 TO 54.

WEDNESDAY...COOLER. A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY IN THE
MORNING CENTRAL AND EAST. DECREASING CLOUDS FROM NORTHWEST TO
SOUTHEAST. HIGHS IN THE 60S.

WEDNESDAY NIGHT...SLIGHT CHANCE OF SHOWERS SOUTHEAST IN THE EVENING.
PARTLY CLOUDY. LOWS 40 TO 51...COOLEST INTERIOR WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 68 TO 74.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 44 TO
56...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. HIGHS 69 TO 76.

SATURDAY...CHANCE OF SHOWERS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE
50S. HIGHS 68 TO 78...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.

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