LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 8/10/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 408 PM EDT MON AUG 10 2020 /308 PM CDT MON AUG 10 2020/ TONIGHT...CLEAR AND COOL. LOWS MAINLY IN THE 50S...WARMER ALONG THE LAKESHORES AND COOLER INTERIOR WEST. TUESDAY...SUNNY AND BREEZY. HIGHS 80 TO 87...COOLER ALONG LAKE MICHIGAN. TUESDAY NIGHT...CLEAR. LOWS IN THE 50S...EXCEPT 60S ALONG THE LAKESHORES. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS MOSTLY IN THE 80S. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S INTERIOR...EXCEPT 60S ALONG THE LAKESHORES. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS MOSTLY IN THE 80S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S TO LOWER 60S INTERIOR...EXCEPT MID 60S ALONG THE LAKESHORES. HIGHS MOSTLY IN THE 80S. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH. LOWS IN THE 50S TO LOWER 60S INTERIOR...EXCEPT MID 60S ALONG THE LAKESHORES. HIGHS UPPER 70S TO LOWER 80S.