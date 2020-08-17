LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 8/17/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 459 PM EDT MON AUG 17 2020 /359 PM CDT MON AUG 17 2020/ TONIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 40 TO 57...COOLEST INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY SUNNY. INCREASING CLOUDS WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS 64 TO 74...COOLEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS WEST HALF...MAINLY OVERNIGHT. A SLIGHT CHANCE OF A THUNDERSTORM FAR WEST. LOWS 46 TO 60...COOLEST INTERIOR EAST. WEDNESDAY...A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY NORTH AND EAST. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. PARTLY SUNNY. HIGHS IN THE 70S. WEDNESDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY NORTH AND EAST. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. PARTLY CLOUDY. LOWS 57 TO 64. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 77 TO 84. FRIDAY...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE AFTERNOON. PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 60S. HIGHS 76 TO 85...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. SATURDAY...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. PARTLY CLOUDY. LOWS 57 TO 64. HIGHS IN THE 70S. $$ ROLFSON