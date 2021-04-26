LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 8/26/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 436 PM EDT MON APR 26 2021 /336 PM CDT MON APR 26 2021/ TONIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE EVENING...ESPECIALLY NORTH AND EAST...THEN A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST OVERNIGHT. A SLIGHT CHANCE OF SNOW AND SLEET EARLY FAR EAST. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH THIS EVENING. LOWS 32 TO 39. TUESDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY IN THE AFTERNOON. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL AND EAST. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 41 TO 54...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. TUESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY...ESPECIALLY SOUTH CENTRAL AND EAST. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH. CLOUDY. LOWS 36 TO 41. WEDNESDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...ESPECIALLY EAST CENTRAL NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY LATE. HIGHS 42 TO 52...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST. MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 46 TO 58...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 36. HIGHS 44 TO 55...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 35. HIGHS 50 TO 60...WARMEST NEAR THE WISCONSIN BORDER.