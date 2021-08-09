LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 8/9/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 409 PM EDT MON AUG 9 2021 /309 PM CDT MON AUG 9 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY WEST...MOSTLY CLOUDY EAST. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST. AREAS OF FOG. LOWS 64 TO 68. TUESDAY...VERY WARM AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY WEST. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S WEST AND MID TO LOW 80S EAST. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR WEST AND PARTLY CLOUDY EAST. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EARLY. LOWS MAINLY IN THE 60S. WEDNESDAY...WARM. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY EAST. HIGHS IN THE 80S. WEDNESDAY NIGHT...CLEAR WEST...BECOMING CLEAR EAST. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EARLY EAST. LOWS 54 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...BREEZY. MOSTLY SUNNY. A CHANCE OF SHOWERS IN THE FAR EAST DURING THE AFTERNOON. HIGHS 76 TO 84. FRIDAY...COOLER. MOSTLY CLEAR. LOWS 47 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 70 TO 76. SATURDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 46 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 72 TO 78.