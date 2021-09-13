LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/13/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 403 PM EDT MON SEP 13 2021 /303 PM CDT MON SEP 13 2021/ TONIGHT...INCREASING CLOUDS. SHOWERS BECOMING LIKELY FROM WEST TO EAST WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 50 TO 57. TUESDAY...SHOWERS LIKELY EARLY...MAINLY EAST HALF. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 64 TO 73. TUESDAY NIGHT...DECREASING CLOUDS. LOWS 44 TO 56...COOLEST INTERIOR WEST...WARMEST NEAR LAKESHORES. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 68 TO 75...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 45 TO 56. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS IN THE FAR WEST LATE. HIGHS 71 TO 80. FRIDAY...SHOWERS LIKELY EARLY...WITH A CHANCE OF SHOWERS BY THE AFTERNOON...OTHERWISE PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 52 TO 60. HIGHS 68 TO 77. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 44 TO 54. HIGHS 69 TO 78.