LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/21/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 423 PM EDT MON SEP 21 2020 /323 PM CDT MON SEP 21 2020/ ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT THROUGH TONIGHT FOR LAKE MICHIGAN BEACHES... TONIGHT...PARTLY CLOUDY. ISOLATED SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S. TUESDAY...SUNNY. HIGHS IN THE 70S. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 53...COOLEST INTERIOR. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE 70S. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...ESPECIALLY WEST HALF. LOWS IN THE 50S. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE 60S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 56. HIGHS MAINLY IN THE 70S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60. HIGHS 65 TO 72. $$