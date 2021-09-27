LOCAL 3 MONDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/27/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 327 PM EDT MON SEP 27 2021 /227 PM CDT MON SEP 27 2021/ TONIGHT...CLEAR. PATCHY FOG IN THE INTERIOR WEST AND CENTRAL LATE. LOWS 33 TO 47...COOLEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. TUESDAY...WARM. MOSTLY SUNNY. HIGHS 66 TO 76. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 44 TO 54. WEDNESDAY...WARM. SUNNY. HIGHS 68 TO 80...WARMEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY NIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 53. THURSDAY...STILL WARM. MOSTLY CLEAR. HIGHS 65 TO 78...WARMEST WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 44 TO 54. HIGHS 68 TO 76. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 47 TO 55. HIGHS NEAR 70.