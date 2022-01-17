STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
336 PM EST MON JAN 17 2022 /236 PM CST MON JAN 17 2022/

...WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT FOR TUESDAY AFTERNOON AND
NIGHT FOR MUCH OF UPPER MICHIGAN...

TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND
SNOWBELTS...ENDING LATE. MOSTLY CLOUDY. LOWS FROM 7 ABOVE TO 17
...EXCEPT 6 BELOW TO 8 ABOVE FAR EAST.

TUESDAY...SNOW...ESPECIALLY IN THE AFTERNOON AND EVENING. SNOW COULD
BE HEAVY AT TIMES. BLUSTERY. HIGHS 24 TO 31...EXCEPT 15 TO 24 FAR
EAST.

TUESDAY NIGHT...BLUSTERY. SNOW LIKELY...EXCEPT SOUTH CENTRAL. LOWS
3 ABOVE FAR WEST TO 17 EAST.

WEDNESDAY...BECOMING COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 7 ABOVE TO 22 IN THE
MORNING...WARMEST EAST...TEMPERATURES MOSTLY STAGNANT THROUGH THE
DAY.

WEDNESDAY NIGHT...COLD. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL.
LOWS 13 BELOW TO 8 ABOVE...COLDEST FAR WEST AND FAR EAST.

THURSDAY...COLD. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH
CENTRAL. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOW
BELTS. HIGHS 2 ABOVE ZERO FAR WEST TO 15 ABOVE EAST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 16 BELOW TO 3 ABOVE...COLDEST INTERIOR
WEST. HIGHS 13 TO 19.

SATURDAY...SNOW SHOWERS LIKELY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 1 ABOVE TO 12
ABOVE...COLDEST INTERIOR CENTRAL. HIGHS 17 TO 24.