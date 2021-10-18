LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 10/18/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 411 PM EDT MON OCT 18 2021 /311 PM CDT MON OCT 18 2021/ TONIGHT...CLEAR BECOMING PARTLY CLOUDY WEST LATE. LOWS IN THE 30S INTERIOR AND 40S NEAR THE GREAT LAKES. TUESDAY...WARM AND PARTLY CLOUDY. HIGHS NEAR 70. TUESDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. SOME PATCHY DRIZZLE POSSIBLE ALONG THE MICHIGAMME HIGHLANDS LATE. LOWS MOSTLY IN THE 40S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS BECOMING LIKELY IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE 50S. WEDNESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 33 TO 45...COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY...COOLER. BREEZY EAST. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY EAST. MOSTLY CLOUDY. HIGHS MOSTLY IN THE 40S. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...WITH SOME SNOW POSSIBLY MIXING IN OVER THE HIGHER TERRAIN OF THE INTERIOR WEST EARLY. LOWS 28 TO 41...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 40S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY EAST. A SLIGHT CHANCE FOR SOME MIXED IN SNOW IN THE INTERIOR AREAS EARLY. LOWS 26 TO 39...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 40S.