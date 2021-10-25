LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 10/25/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 255 PM EDT MON OCT 25 2021 /155 PM CDT MON OCT 25 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SHOWERS NORTH CENTRAL. LOWS 27 TO 35 INTERIOR...AND 35 TO 40 ALONG THE LAKESHORES. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY TO START...BECOMING MOSTLY SUNNY BY LATE AFTERNOON. HIGHS 45 TO 51. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 34 INTERIOR...AND 34 TO 40 ALONG THE LAKESHORES. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 50S. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST HALF. LOWS MOSTLY IN THE 40S. THURSDAY...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST AND SLIGHT CHANCE EAST. HIGHS IN THE MID TO UPPER 50S. FRIDAY...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS MAINLY IN THE 40S. HIGHS IN THE 50S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 41 INTERIOR...AND 42 TO 46 ALONG THE LAKESHORES. HIGHS IN THE 50S.