LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/22/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 341 PM EDT MON MAR 22 2021 /241 PM CDT MON MAR 22 2021/ TONIGHT...PATCHY FOG LATE. RAIN BECOMING LIKELY WEST HALF LATE. MOSTLY CLOUDY. LOWS 32 TO 40. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN LIKELY. HIGHS 40 TO 52...COOLEST IN THE KEWEENAW. TUESDAY NIGHT...CLOUDY. RAIN LIKELY. LOWS 34 TO 42. WEDNESDAY...CLOUDY. RAIN LIKELY. SNOW MAY MIX IN WEST HALF IN THE EVENING. HIGHS 42 TO 52...COOLEST IN THE KEWEENAW. WEDNESDAY NIGHT...CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST HALF EARLY. CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF. SNOW MAY MIX IN WITH RAIN LATE. LOWS 21 TO 32...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS EAST HALF IN THE AFTERNOON. HIGHS 31 TO 42...COOLEST NORTH. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW EAST HALF. A MIX OF SNOW WITH RAIN IS POSSIBLE ALONG LAKE MICHIGAN. LOWS 16 TO 25. HIGHS 30 TO 39. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 16 TO 25. HIGHS 39 TO 48.