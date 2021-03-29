LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/29/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
642 PM EDT MON MAR 29 2021 /542 PM CDT MON MAR 29 2021/

...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT FOR SOUTHERN SCHOOLCRAFT
COUNTY...AND A LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FOR DELTA AND
MENOMINEE COUNTIES...TONIGHT AND TUESDAY...

...WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 AM TUESDAY FOR MARQUETTE AND
ALGER COUNTIES...

...WIND ADVISORY IN EFFECT FOR THE COPPER COUNTRY
FROM 11 AM TO 11 PM EDT TUESDAY...

TONIGHT...WINDY...ESPECIALLY NORTH CENTRAL. MOSTLY CLEAR TO
START...WITH CLOUDS INCREASING AFTER MIDNIGHT. A SLIGHT CHANCE OF
RAIN SHOWERS LATE...MAINLY EAST. LOWS 36 TO 41.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS
EAST HALF. HIGHS IN THE MID TO UPPER 40S.

TUESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS
IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS AFTER MIDNIGHT. BREEZY
AND TURNING COLDER. LOWS MAINLY IN THE 20S.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY AND COLD. A CHANCE OF SNOW
SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 23 TO
33...WARMEST SOUTH CENTRAL.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS
CENTRAL AND EAST...AND BECOMING CLEAR WEST. LOWS 12 TO 20.

THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 30 TO 37.

FRIDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 17 TO 24. HIGHS RANGING FROM THE MID
40S EAST TO THE MID 50S WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. HIGHS IN THE MID 60S
INTERIOR WEST...AND IN THE UPPER 40S TO MID 50S ELSEWHERE.

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