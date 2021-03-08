LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/8/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 513 PM EST MON MAR 8 2021 /413 PM CST MON MAR 8 2021/ TONIGHT...CLEAR EARLY...THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY AFTER MIDNIGHT. LOWS MAINLY IN THE 20S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY...BREEZY...AND UNSEASONABLY WARM. HIGHS RANGING FROM THE MID 40S EAST TO THE UPPER 50S WEST. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND MILD. A SLIGHT CHANCE OF RAIN. AREAS OF FOG DEVELOPING OVERNIGHT. LOWS IN THE 40S. WEDNESDAY...REMAINING MILD. CLOUDY WITH PATCHY FOG AND RAIN EXPECTED. HIGHS MAINLY IN THE 40S. WEDNESDAY NIGHT...RAIN...POSSIBILY MIXED WITH WET SNOW OVER THE WEST HALF. SLIGHT CHANCE OF FREEZING RAIN. LOWS IN THE UPPER 20S TO LOW 30S. THURSDAY...CLOUDY TO START...THEN CLEARING LATE. A SLIGHT CHANCE OF RAIN EAST AND WINTRY MIX WEST IN THE MORNING. HIGHS 32 TO 45...WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 17 TO 26. HIGHS MAINLY IN THE 30S...EXCEPT LOW 40S SOUTH CENTRAL. SATURDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE TEENS. HIGHS IN THE 30S.