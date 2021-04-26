LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 4/26/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
436 PM EDT MON APR 26 2021 /336 PM CDT MON APR 26 2021/

TONIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE EVENING...ESPECIALLY NORTH AND
EAST...THEN A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST OVERNIGHT. A SLIGHT CHANCE OF
SNOW AND SLEET EARLY FAR EAST. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS
SOUTH THIS EVENING. LOWS 32 TO 39.

TUESDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY IN THE AFTERNOON. A
SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL AND EAST. MOSTLY
CLOUDY. HIGHS 41 TO 54...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH
CENTRAL.

TUESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY...ESPECIALLY SOUTH CENTRAL AND
EAST. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH. CLOUDY. LOWS 36 TO 41.

WEDNESDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...ESPECIALLY EAST CENTRAL NEAR
LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY LATE. HIGHS 42
TO 52...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

WEDNESDAY NIGHT...CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST. MOSTLY CLOUDY. LOWS
IN THE 30S.

THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 46 TO 58...COOLEST NEAR
LAKE SUPERIOR.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 36. HIGHS 44 TO 55...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 35. HIGHS 50 TO 60...WARMEST
NEAR THE WISCONSIN BORDER.

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