LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 4/27/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 353 PM EDT MON APR 27 2020 /253 PM CDT MON APR 27 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH AREAS OF FOG. RAIN SHOWERS LIKELY IN THE EVENING OVER THE EAST. LOWS 33 TO 38. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. AREAS OF FOG IN THE MORNING. CHANCE OF RAIN NEAR THE WISCONSIN BORDER LATE. HIGHS IN THE 40S ALONG THE LAKESHORES...AND IN THE 50S INTERIOR. TUESDAY NIGHT...CLOUDY WITH RAIN...MAINLY CENTRAL AND EAST. LOWS 35 TO 41. WEDNESDAY...CLOUDY AND BREEZY. RAIN LIKELY...MAINLY CENTRAL AND EAST. HIGHS IN THE 40S. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY WITH CHANCE OF RAIN...MAINLY EAST. LOWS 33 TO 41...WARMEST SOUTH CENTRAL. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN OVER THE EAST. HIGHS 44 TO 56...COOLEST BY LAKE SUPERIOR. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 38. HIGHS IN THE 50S ALONG THE LAKESHORES...AND IN THE 60S INTERIOR. SATURDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN. LOWS 36 TO 43. HIGHS IN THE 50S BY THE LAKESHORE...AND IN THE 60S INTERIOR.