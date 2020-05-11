LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5/11/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 453 PM EDT MON MAY 11 2020 /353 PM CDT MON MAY 11 2020/ TONIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 27...COLDEST INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 36 TO 50...COOLEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST AND SOUTH CENTRAL. TUESDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 18 TO 30...COLDEST IN THE INTERIOR. WEDNESDAY...WARMER. INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST IN THE AFTERNOON. RAIN BECOMING LIKELY LATE. HIGHS 53 TO 61...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY. CLOUDY. LOWS 38 TO 43. THURSDAY...CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. RAIN SHOWERS LIKELY CENTRAL AND EAST. HIGHS 52 TO 63...WARMEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 43. HIGHS 51 TO 63...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 37 TO 44. HIGHS 52 TO 67...WARMEST INTERIOR WEST HALF.