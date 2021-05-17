LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5/17/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 400 PM EDT MON MAY 17 2021 /300 PM CDT MON MAY 17 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 55...COOLEST INTERIOR WEST AND ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORES. TUESDAY...MOSTLY SUNNY...BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE AFTERNOON WEST. HIGHS 62 TO 82...COOLEST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORES. TUESDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF SHOWERS. PATCHY FOG. LOWS 45 TO 54...COOLEST NEAR THE LAKESHORES. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 60 TO 76...COOLEST NEAR THE LAKESHORES. WEDNESDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF SHOWERS. PATCHY FOG. LOWS 45 TO 54...COOLEST NEAR THE LAKESHORES. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 64 TO 80...COOLEST EAST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORES. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE UPPER 50S TO LOW 60S. HIGHS 62 TO 82...COOLEST ON THE KEWEENAW AND EAST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORES. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S. HIGHS 63 TO 82...COOLEST ON THE KEWEENAW AND EAST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORES.