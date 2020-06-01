LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/1/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 455 PM EDT MON JUN 1 2020 /355 PM CDT MON JUN 1 2020/ TONIGHT...DECREASING CLOUDS WEST. SHOWERS CENTRAL ENDING BY MIDNIGHT...THEN DECREASING CLOUDS. SHOWERS EAST...ENDING OVERNIGHT. PATCHY FOG DEVELOPING. LOWS 50 TO 60...COOLEST EAST. TUESDAY...UNSEASONABLY WARM. PARTLY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 91...WARMEST INTERIOR WEST HALF AND COOLEST ALONG LAKESHORES. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL...MAINLY IN THE EVENING. LOWS 48 TO 60...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...COOLER. MOSTLY SUNNY. HIGHS 60 TO 82...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 45 TO 55...COOLEST EAST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON AND EVENING SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 70 TO 85...COOLEST WEST NEAR LAKE SUPERIOR AND ALONG LAKE MICHIGAN. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 60 TO 79...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF. SATURDAY...COOLER. MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 52...WARMEST SOUTH CENTRAL. HIGHS 55 TO 73...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF.