STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 358 PM EDT MON JUN 20 2022 /258 PM CDT MON JUN 20 2022/ ...HEAT ADVISORY IN EFFECT INTO THIS EVENING FOR THE WEST HALF OF UPPER MICHIGAN... ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT THROUGH THIS EVENING FOR LAKE MICHIGAN BEACHES IN SCHOOLCRAFT COUNTY... TONIGHT...MOSTLY CLEAR, EXCEPT BECOMING PARTLY CLOUDY WEST WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE. LOWS IN THE LOWER 70S WEST HALF...60S EAST HALF. TUESDAY...CONTINUED HOT AND PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON, MAINLY CENTRAL AND EAST. HIGHS IN THE 90S, EXCEPT IN 80S FAR EAST AND OVER THE KEWEENAW. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE EVENING CENTRAL AND EAST. LOWS 54 TO 64. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 74 TO 84. WEDNESDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 48 TO 54. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 78 TO 86. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 60. HIGHS 78 TO 86. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 60. HIGHS 78 TO 84.