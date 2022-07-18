STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 342 PM EDT MON JUL 18 2022 /242 PM CDT MON JUL 18 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. A FEW STRONG STORMS ARE POSSIBLE. LOWS 62 TO 70. TUESDAY...PARTLY MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. CONTINUED WARM AND HUMID. HIGHS 80 TO 90. TUESDAY NIGHT...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. A FEW STRONG STORMS ARE POSSIBLE. LOWS 58 TO 68. WEDNESDAY...SHOWERS LIKELY AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 72 TO 78. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 55 TO 63. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 75 TO 85. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. LOWS 55 TO 62. HIGHS 76 TO 84. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 52 TO 60. HIGHS 75 TO 85.