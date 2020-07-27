LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/27/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 220 PM EDT MON JUL 27 2020 /120 PM CDT MON JUL 27 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY SOUTH WITH INCREASING CLOUDS ALONG LAKE SUPERIOR. LOWS 53 TO 63. TUESDAY...SCATTERED SHOWERS AND AN ISOLATED THUNDERSTORM ACROSS THE CENTRAL AND EAST...OTHERWISE PARTLY CLOUDY. HIGHS 70 TO 81. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 66 TO 77...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR LOWS 48 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 67 TO 77. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. LOWS 45 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 74 TO 83. SATURDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ACROSS THE WEST HALF IN THE AFTERNOON. LOWS 50 TO 64. HIGHS 75 TO 84.