LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/6/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
353 PM EDT MON JUL 6 2020 /253 PM CDT MON JUL 6 2020/

TONIGHT...CLOUDY WITH NUMEROUS SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE
EVENING BECOMING SCATTERED AFTER MIDNIGHT CENTRAL AND EAST. DRY WEST
LATE. LOWS IN THE 60S.

TUESDAY...WARM AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS...MAINLY ACROSS THE SOUTH AND CENTRAL IN THE
AFTERNOON. HIGHS 72 TO 87...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS IN THE EVENING SOUTH AND IN THE WEST LATE. LOWS 57 TO
67.

WEDNESDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS WEST LATE. HIGHS 78 TO 92...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
LOWS 64 TO 71.

THURSDAY...HOT AND HUMID. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS
77 TO 90...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

FRIDAY...WARM. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EAST. LOWS 59 TO 68. HIGHS 75 TO 86...COOLEST NEAR
LAKE SUPERIOR.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 55 TO 65. HIGHS 70 TO 82...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

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