LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/6/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 353 PM EDT MON JUL 6 2020 /253 PM CDT MON JUL 6 2020/ TONIGHT...CLOUDY WITH NUMEROUS SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE EVENING BECOMING SCATTERED AFTER MIDNIGHT CENTRAL AND EAST. DRY WEST LATE. LOWS IN THE 60S. TUESDAY...WARM AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY ACROSS THE SOUTH AND CENTRAL IN THE AFTERNOON. HIGHS 72 TO 87...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE EVENING SOUTH AND IN THE WEST LATE. LOWS 57 TO 67. WEDNESDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST LATE. HIGHS 78 TO 92...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 64 TO 71. THURSDAY...HOT AND HUMID. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS 77 TO 90...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. FRIDAY...WARM. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST. LOWS 59 TO 68. HIGHS 75 TO 86...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 55 TO 65. HIGHS 70 TO 82...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.