LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/2/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 338 PM EDT MON AUG 2 2021 /238 PM CDT MON AUG 2 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A SMOKEY HAZE. LOWS IN THE LOW TO MID 60S BY THE LAKESHORES AND 50S ELSEWHERE. TUESDAY...PARTLY CLOUDY WITH A SMOKEY HAZE. A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL AND EAST. HIGHS 76 TO 85. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE LOW 60S BY LAKE SUPERIOR AND 50S ELSEWHERE. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY...BECOMING PARTLY CLOUDY LATE. HIGHS IN THE 80S. WEDNESDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 58 TO 70...WARMEST BY LAKE SUPERIOR. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY WEST. HIGHS IN THE 80S. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 56 TO 65. HIGHS IN THE UPPER 70S TO LOW 80S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE LOW 60S BY THE LAKESHORES AND 50S INLAND. HIGHS IN THE UPPER 70S TO LOW 80S.