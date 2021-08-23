LOCAL 3 MONDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/23/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 328 PM EDT MON AUG 23 2021 /228 PM CDT MON AUG 23 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 51 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST. TUESDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST AND ALONG WISCONSIN STATE LINE IN THE AFTERNOON. HIGHS 74 TO 85...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR SHORELINE. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...BEST CHANCE ALONG WISCONSIN STATE LINE. LOWS 58 TO 68...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...DECREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 76 TO 87...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 47 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 67 TO 77...COOLEST NORTH CENTRAL. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY. LOWS 46 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 66 TO 72. SATURDAY...MOSTLY TO PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 77 TO 83.