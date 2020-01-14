LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 1/13/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
335 PM EST MON JAN 13 2020 /235 PM CST MON JAN 13 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. LIGHT SNOW BECOMING LIKELY FROM WEST TO
EAST. FREEZING RAIN OR FREEZING DRIZZLE MAY MIX IN WITH SNOW ACROSS
THE CENTRAL AND EAST. LOWS 17 TO 28...COLDEST OVER THE FAR EAST.

TUESDAY...BECOMING BLUSTERY IN THE AFTERNOON ACROSS THE WEST. LIGHT
SNOW...POSSIBLY MIXED WITH RAIN...FREEZING RAIN AND FREEZING DRIZZLE
AT TIMES. PRECIPITATION DISSIPATING THROUGH THE AFTERNOON...EXCEPT A
WINTRY MIX ACROSS THE WEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 32 TO 37.

TUESDAY NIGHT...CLOUDY. BLUSTERY OVER THE KEWEENAW AND NEAR LAKE
SUPERIOR. CHANCE OF SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST WIND SNOW BELTS.
LOWS 13 TO 24...COOLEST WEST.

WEDNESDAY...CLOUDY WITH SNOW BECOMING LIKELY. HIGHS 22 TO 31...COOLEST
WEST.

WEDNESDAY NIGHT...BECOMING BLUSTERY. SNOW DISSIPATING...EXCEPT
LINGERING SNOW SHOWERS ACROSS THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 4
TO 17...COLDEST WEST.

THURSDAY...TURNING COLDER AND BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW
SHOWERS ACROSS THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...ESPECIALLY DURING THE
MORNING HOURS. HIGHS 11 TO 22...COLDEST WEST HALF.

FRIDAY...CLOUDY. SNOW BECOMING LIKELY DURING THE AFTERNOON AND
EVENING HOURS...FROM WEST TO EAST. LOWS 5 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST
INLAND FROM THE GREAT LAKES. HIGHS 18 TO 28...WARMEST SOUTH CENTRAL.

SATURDAY...CLOUDY. SNOW LIKELY. LOWS 10 TO 23...COLDEST FAR EAST
AND INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S.

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