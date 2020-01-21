LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 1/20/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
422 PM EST MON JAN 20 2020 /322 PM CST MON JAN 20 2020/

TONIGHT...DECREASING CLOUDS EAST. MOSTLY CLEAR ELSEWHERE. LOWS 5
BELOW TO 16 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND CENTRAL.

TUESDAY...BECOMING BLUSTERY WEST AND NORTH. PARTLY CLOUDY. HIGHS 24
TO 31.

TUESDAY NIGHT...BLUSTERY WEST AND NORTH. BECOMING MOSTLY CLOUDY.
LOWS 14 TO 24...COLDEST SOUTH CENTRAL.

WEDNESDAY...LIGHT SNOW BECOMING LIKELY. THE SNOW MAY MIX WITH
FREEZING DRIZZLE. HIGHS AROUND 32.

WEDNESDAY NIGHT...LIGHT SNOW LIKELY...ESPECIALLY CENTRAL AND EAST.
THE SNOW MAY MIX WITH FREEZING DRIZZLE WEST HALF. LOWS 26 TO 31.

THURSDAY...A CHANCE OF LIGHT SNOW...POSSIBLY MIXED WITH DRIZZLE OR
FREEZING DRIZZLE. CLOUDY. HIGHS AROUND 34.

FRIDAY...A CHANCE OF LIGHT SNOW. CLOUDY. LOWS 27 TO 32. HIGHS 31 TO
36.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW SOUTH CENTRAL AND
EAST...MAINLY IN THE MORNING. LOWS 24 TO 30. HIGHS 31 TO 36.

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