STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 323 PM EST MON JAN 24 2022 /223 PM CST MON JAN 24 2022/ ...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT FOR GOGEBIC COUNTY FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON TOMORROW... ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR ONTONAGON COUNTY TONIGHT AND TOMORROW...AND FOR ALGER...LUCE...AND NORTHERN SCHOOLCRAFT COUNTIES UNTIL WEDNESDAY MORNING... TONIGHT...COLD. SNOW SHOWERS EXPECTED IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS RANGING FROM 12 BELOW INTERIOR WEST TO 6 ABOVE EAST NEAR LAKE SUPERIOR. WIND CHILLS OF 15 TO 30 BELOW EXPECTED LATE...COLDEST WEST. TUESDAY...COLD. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS RANGING FROM 2 BELOW FAR WEST TO 12 ABOVE EAST. TUESDAY NIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS...DIMINISHING LATE. CLEAR TO PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS RANGING FROM 22 BELOW INTERIOR WEST TO 2 BELOW EAST NEAR LAKE SUPERIOR...WITH WIND CHILLS OF 25 TO 35 BELOW LIKELY. WEDNESDAY...MOSTLY CLEAR TO START...BECOMING MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE TEENS. WIND CHILLS OF 25 TO 35 BELOW LIKELY WEST AND CENTRAL IN THE MORNING. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY AND BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. THURSDAY...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE IN THE MORNING. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW TO MID 20S. FRIDAY AND SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 BELOW TO 5 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. HIGHS IN THE TEENS.