STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
323 PM EST MON JAN 24 2022 /223 PM CST MON JAN 24 2022/

...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT FOR GOGEBIC COUNTY FROM MIDNIGHT
TONIGHT TO NOON TOMORROW...

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR ONTONAGON COUNTY TONIGHT AND
TOMORROW...AND FOR ALGER...LUCE...AND NORTHERN SCHOOLCRAFT COUNTIES
UNTIL WEDNESDAY MORNING...

TONIGHT...COLD. SNOW SHOWERS EXPECTED IN THE NORTHWEST WIND
SNOWBELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS RANGING FROM 12
BELOW INTERIOR WEST TO 6 ABOVE EAST NEAR LAKE SUPERIOR. WIND CHILLS
OF 15 TO 30 BELOW EXPECTED LATE...COLDEST WEST.

TUESDAY...COLD. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND
SNOWBELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS RANGING FROM 2
BELOW FAR WEST TO 12 ABOVE EAST.

TUESDAY NIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST
WIND SNOWBELTS...DIMINISHING LATE. CLEAR TO PARTLY CLOUDY ELSEWHERE.
LOWS RANGING FROM 22 BELOW INTERIOR WEST TO 2 BELOW EAST NEAR LAKE
SUPERIOR...WITH WIND CHILLS OF 25 TO 35 BELOW LIKELY.

WEDNESDAY...MOSTLY CLEAR TO START...BECOMING MOSTLY CLOUDY AND
BLUSTERY IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE TEENS. WIND CHILLS OF 25 TO
35 BELOW LIKELY WEST AND CENTRAL IN THE MORNING.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY AND BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW
SHOWERS...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS
ABOVE ZERO.

THURSDAY...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND
SNOWBELTS. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE IN THE MORNING. MOSTLY
CLOUDY. HIGHS IN THE LOW TO MID 20S.

FRIDAY AND SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 BELOW TO 5
ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. HIGHS IN THE TEENS.