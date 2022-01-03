STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 808 PM EST MON JAN 3 2022 /708 PM CST MON JAN 3 2022/ ...WINTER STORM WATCH FOR PORTIONS OF WESTERN AND NORTH CENTRAL UPPER MICHIGAN FROM TUESDAY EVENING THROUGH LATE WEDNESDAY... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY NORTHWEST. PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTH UNTIL AROUND MIDNIGHT. LOWS 2 BELOW ZERO TO 17 ABOVE...COLDEST IN THE INTERIOR. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. ISOLATED SNOW SHOWERS ACROSS THE KEWEENAW. ISOLATED SNOW SHOWERS AND PATCHY FREEZING DRIZZLE EAST IN THE AFTERNOON. HIGHS 23 TO 34...WARMEST ALONG THE LAKESHORES. TUESDAY NIGHT...SNOW DEVELOPING. SNOW MAY BECOME HEAVY AT TIMES WEST NEAR LAKE SUPERIOR. AREAS OF BLOWING SNOW WEST NEAR LAKE SUPERIOR LATE. LOWS 14 TO 26...COLDEST WEST. WEDNESDAY...SNOW AND AREAS OF BLOWING SNOW. SNOW MAY BE HEAVY AT TIMES WEST AND NORTH CENTRAL NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 20 TO 31. WEDNESDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY WEST AND NORTH. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. CLOUDY. LOWS 2 TO 13. THURSDAY...SNOW SHOWERS LIKELY WEST AND NORTH. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE TEENS. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 13 BELOW ZERO TO 10 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 8 ABOVE TO 18...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 4 BELOW ZERO TO 10 ABOVE ZERO. HIGHS IN THE 20S.