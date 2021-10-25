LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/25/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1116 PM EDT MON OCT 25 2021 /1016 PM CDT MON OCT 25 2021/ OVERNIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE RAIN SHOWERS NORTH CENTRAL. LOWS 27 TO 35 INTERIOR...AND 35 TO 40 ALONG THE LAKESHORES. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY TO START...BECOMING MOSTLY SUNNY BY LATE AFTERNOON. HIGHS 45 TO 51. TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 34 INTERIOR...AND 34 TO 40 ALONG THE LAKESHORES. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 52 TO 57. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST HALF. LOWS MOSTLY IN THE 40S. THURSDAY...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. HIGHS IN THE 50S. FRIDAY...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS MAINLY IN THE 40S. HIGHS IN THE 50S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 41 INTERIOR...AND 42 TO 46 ALONG THE LAKESHORES. HIGHS IN THE 50S.