LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/15/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
304 PM EST MON NOV 15 2021 /204 PM CST MON NOV 15 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW
SHOWERS ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE BETWEEN BIG
BAY...MARQUETTE...AND GRAND MARAIS. LOWS IN THE TEENS INTERIOR
WEST...AND IN THE 20S EAST AND ALONG THE LAKESHORES.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW
SHOWERS BY LATE AFTERNOON...MAINLY KEWEENAW AND NORTH CENTRAL. HIGHS
38 TO 46...WARMEST SOUTH CENTRAL.

TUESDAY NIGHT...CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE
EVENING...THEN DRIZZLE LIKELY AND PATCHY FOG OVERNIGHT. TEMPERATURES
NEARLY STEADY IN THE UPPER 30S TO LOWER 40S.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF DRIZZLE EAST IN
THE MORNING. HIGHS IN THE 40S.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. SNOW SHOWERS BECOMING
LIKELY IN THE WEST WIND LAKE EFFECT BELTS...POSSIBLY MIXED WITH RAIN
EARLY. LOWS IN THE 20S.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE
WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 30 TO 38.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF...MAINLY
IN THE MORNING. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 35 TO 40.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST.
LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 38 TO 43.

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