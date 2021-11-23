LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/22/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 332 PM EST MON NOV 22 2021 /232 PM CST MON NOV 22 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY IN THE EVENING THEN CLEARING. SCATTERED SNOW SHOWERS EAST. LOWS 12 TO 18 EXCEPT SINGLE DIGITS INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY SUNNY IN THE MORNING THEN BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 42. TUESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS 29 TO 36. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY...ESPECIALLY EAST. HIGHS 42 TO 48. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY WEST AND KEWEENAW. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. THANKSGIVING DAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY, COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY NORTHWEST SNOW BELTS...CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. HIGHS 25 TO 35. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY EAST. LOWS AROUND 18 EXCEPT AROUND 12 INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 30. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 18 EXCEPT AROUND 12 INTERIOR WEST. HIGHS 30 TO 36.