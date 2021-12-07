LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/6/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
431 PM EST MON DEC 6 2021 /331 PM CST MON DEC 6 2021/

...WINTER STORM WARNINGS AND ADVISORIES IN EFFECT INTO TUESDAY FOR
ALL BUT SOUTH CENTRAL UPPER MICHIGAN...

...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES IN EFFECT INTO THIS EVENING FOR
GOGEBIC, ONTONAGON, NORTHERN HOUGHTON, KEWEENAW, MARQUETTE, ALGER
AND LUCE COUNTIES...

TONIGHT...COLD. CONTINUED BLUSTERY INTO THIS EVENING. MOSTLY CLOUDY
WITH SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND LAKE EFFECT SNOW
BELTS. LOWS 6 BELOW TO ZERO INTERIOR WEST AND ZERO TO 13 ABOVE
ELSEWHERE.

TUESDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST WIND LAKE EFFECT SNOW
BELTS. CLEARING ELSEWHERE. HIGHS 11 TO 20.

TUESDAY NIGHT...COLD AGAIN. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE
OF SNOW SHOWERS PRIMARILY IN THE WEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS.
LOWS AROUND ZERO IN THE INTERIOR WEST AND ZERO TO 12 ABOVE ELSEWHERE.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS
IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. HIGHS 19 TO
27.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE.
LOWS 7 TO 18 ABOVE...COLDEST OVER THE INTERIOR WEST.

THURSDAY...SNOW LIKELY CENTRAL AND EAST...A CHANCE OF SNOW WEST.
BREEZY. HIGHS IN THE 30S.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW BECOMING LIKELY TOWARD EVENING.
LOWS 16 TO 28...COLDEST OVER THE INTERIOR WEST. HIGHS 31 TO 37.

SATURDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL AND EAST...MAINLY IN
THE MORNING. DECREASING CLOUDS FROM THE WEST. LOWS 19 TO 30...COLDEST
INTERIOR WEST. HIGHS 28 TO 36.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories