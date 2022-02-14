STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 320 PM EST MON FEB 14 2022 /220 PM CST MON FEB 14 2022/ TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS NORTHWEST DIMINISHING. NUMEROUS SNOW SHOWERS EAST DIMINISHING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 BELOW TO 6 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST AND WARMEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR. TUESDAY...BECOMING BLUSTERY IN THE AFTERNOON. INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF LIGHT SNOW LATE IN THE AFTERNOON WEST AND CENTRAL. HIGHS 18 TO 28...WARMEST SOUTH. TUESDAY NIGHT...BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS AND LIGHT FREEZING DRIZZLE ...ESPECIALLY NORTH. CLOUDY. LOWS 14 TO 23. WEDNESDAY...CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS AND LIGHT FREEZING DRIZZLE. HIGHS 29 TO 40...WARMEST EAST AND SOUTH. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 ABOVE TO 12 EXCEPT ZERO TO 6 ABOVE INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. COLDER. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 8 ABOVE TO 18. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 BELOW TO ZERO EXCEPT 7 BELOW TO 15 BELOW INTERIOR WEST AND FAR EAST. HIGHS 18 TO 24. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS AROUND 6 ABOVE EXCEPT NEAR ZERO INTERIOR WEST. HIGHS 18 TO 24.